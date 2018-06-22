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Россия и мир


11:18 | 26.06.2018

Египетский комментатор скончался во время работы на матче чемпионата мира по футболу

Комментатор Абдрахим Мухаммед Негма скончался во время работы на матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Саудовской Аравии и Египта.

Сообщается, что Мухаммед находился в здании государственного телевидения Египта, где по плану он должен был прокомментировать матч, но плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мухаммеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался. Его коллега отметил, что Мохаммед не жаловался на здоровье, но был очень сильно расстроен ошибками игроков сборной Египта.

Сборная Египта проиграла все 3 матча на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе А, напоминает «Спортс.ру».

© «Вечерние Ведомости»

 


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