Египетский комментатор скончался во время работы на матче чемпионата мира по футболу

11:18 | 26.06.2018

Комментатор Абдрахим Мухаммед Негма скончался во время работы на матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Саудовской Аравии и Египта.



Сообщается, что Мухаммед находился в здании государственного телевидения Египта, где по плану он должен был прокомментировать матч, но плохо себя почувствовал на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол, лишив египтян единственной победы на чемпионате. Мухаммеда доставили в больницу, однако он скоропостижно скончался. Его коллега отметил, что Мохаммед не жаловался на здоровье, но был очень сильно расстроен ошибками игроков сборной Египта.



Сборная Египта проиграла все 3 матча на ЧМ-2018 и заняла последнее место в группе А, напоминает «Спортс.ру».