Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


11:05 | 26.06.2018

Глава Минфина Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии к 2024 году должен вырасти до 20 тысяч рублей. «В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

16 июня Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста, который был одобрен 14 июня. Так, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, напоминает iz.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:26 | 26.06.2018
В Екатеринбурге ограничат движение троллейбусов и трамваев, будьте внимательны

13:20 | 26.06.2018
«Мы должны стать советчиками друг для друга». Кокорин подписал соглашение о сотрудничестве с ФАС России

13:04 | 26.06.2018
Вице-губернатор Зауралья Гусев: Шуховский полигон ТБО будет рекультивирован

12:54 | 26.06.2018
Депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов провел прием граждан

12:53 | 26.06.2018
Сквер у Оперного театра скоро будет не узнать

12:29 | 26.06.2018
Первые прошедшие проверку на безопасность пляжи появились в Свердловской области

11:58 | 26.06.2018
Аэронавигация Урала включила режим «интернет-шифрования»

11:55 | 26.06.2018
В Березовском тяжелоатлета осудили за уклонение от службы в армии

11:49 | 26.06.2018
Директор серовской управляющей компании попался на контрафакте

11:19 | 26.06.2018
Прокуратура потребовала вернуть незаконно переданный правительству Зауралья Ford Explorer

10:41 | 26.06.2018
На скамью подсудимых сядет фигурант по делу экс-начальника УФСИН Зауралья Ильясова

10:30 | 26.06.2018
В Прикамье готовится к вводу десятилетний проблемный объект

10:18 | 26.06.2018
В Екатеринбурге будут судить телефонного «разводилу»

10:08 | 26.06.2018
Областной материнский капитал предлагают потратить на газификацию

09:21 | 26.06.2018
Стало ясно, с кем проведёт первую игру Россия в 1/8 ЧМ-2018

25.06.2018

21:42 | 25.06.2018
Стал известен второй кандидат на пост главы Екатеринбурга

21:08 | 25.06.2018
В Екатеринбурге владельцы белых шатров к ЧМ-2018 на Плотинке оштрафованы на 800 тысяч рублей за плохую работу

20:35 | 25.06.2018
Назад дороги нет: Свердловский облсуд не признал отмену народных выборов главы Екатеринбурга незаконной

20:04 | 25.06.2018
В Екатеринбурге фан-зону ЧМ-2018 закрыли за полчаса до начала матча

18:14 | 25.06.2018
В Екатеринбурге большегрузный самосвал опрокинулся в траншею

18:07 | 25.06.2018
В рамках проекта «Закат на Крестовой» в Губахе впервые прозвучала опера

18:00 | 25.06.2018
На Лысьвенском заводе эмалированной посуды повысят производительность труда

17:59 | 25.06.2018
В Екатеринбурге сотрудники коммерческой компании два года добивались выплаты заработной платы

17:57 | 25.06.2018
На ИННОПРОМе Свердловская область представит идею умного региона

17:24 | 25.06.2018
«Почта России» выплатит семье погибшего в Екатеринбурге почтальона 800 тысяч рублей, что составляет лишь пятую часть от требуемой суммы

17:12 | 25.06.2018
В Перми обустраивают новые места отдыха в городских лесах

17:04 | 25.06.2018
Это дно. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области устроило праздник в честь дня начала ВОВ

16:55 | 25.06.2018
За счёт болельщиков ЧМ-2018 заведения Екатеринбурга разбогатели в 2,5 раза

16:40 | 25.06.2018
В июне в детских лагерях отдыха Прикамья работают солисты краевой филармонии

16:32 | 25.06.2018
С 1 июля все жители Чайковского начнут платить за теплоресурсы напрямую

16:31 | 25.06.2018
Депутат Госдумы Андрей Альшевских первым сдал документы на участие в выборах мэра Екатеринбурга

16:16 | 25.06.2018
В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост главы города

16:02 | 25.06.2018
В Зауралье директор ГКУ «Экофонд» лишился поста за организацию охоты в природных заказниках

15:33 | 25.06.2018
В Курганской области аграрии завершили посевную кампанию

15:30 | 25.06.2018
В Камышлове руководство ресурсоснабжающего МУПа попалось на сомнительных сделках с углем

15:29 | 25.06.2018
Зауральских народных дружинников будут поощрять рублем

15:19 | 25.06.2018
Вмешательство депутата остановило загрязнение Каштакского бора

15:12 | 25.06.2018
Матч Россия — Уругвай будет транслироваться не только в фан-зоне парка им. Маяковского, но и в кинозалах ТРЦ, барах и ресторанах

15:03 | 25.06.2018
29 июня в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года

14:33 | 25.06.2018
Младшему члену семьи Оруджянов, легализовывавшей мигрантов в Сысерти, вынесли приговор

14:17 | 25.06.2018
В субботу в Перми пройдет ежегодный семейный фестиваль «Вокруг Точки»

14:10 | 25.06.2018
Пермяки могут бесплатно побегать на четырех городских стадионах

13:57 | 25.06.2018
За бюджетными недостроями в Зауралье будет следить вновь созданная межведомственная рабочая группа

13:40 | 25.06.2018
Правительство Курганской области увеличило выплаты на содержание сирот в приемных семьях

13:34 | 25.06.2018
В Свердловской области сгорело кафе на турбазе, где школьники отмечали выпускной

12:52 | 25.06.2018
«Левый фронт» проведёт митинг против пенсионной реформы

12:38 | 25.06.2018
Ирина Роднина: «Пермский край сохраняет лидерство среди субъектов страны по развитию дворового спорта»

12:35 | 25.06.2018
В Каменском районе построят очистные сооружения по требованию прокуратуры

12:25 | 25.06.2018
Авиашоу «Крылья Пармы» в Прикамье посетило 50 тысяч зрителей

12:20 | 25.06.2018
В Пермь пришла жара


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 