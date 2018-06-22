Россия и мир
11:05 | 26.06.2018
Глава Минфина Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году
16 июня Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста, который был одобрен 14 июня. Так, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, напоминает iz.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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