Глава Минфина Силуанов назвал размер средней пенсии в 2024 году

11:05 | 26.06.2018

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии к 2024 году должен вырасти до 20 тысяч рублей. «В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».



16 июня Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о повышении пенсионного возраста, который был одобрен 14 июня. Так, предлагается повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, напоминает iz.ru.