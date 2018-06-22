Власти Китая заблокировали сайт HBO после шуток о Си Цзиньпине

10:58 | 26.06.2018

Власти Китая заблокировали сайт американского телеканала HBO после шуток и критики в отношении председателя КНР Си Цзиньпина от ведущего шоу Last Week Tonight («События прошедшей недели») Джона Оливера, передает iz.ru.



17 июня Джон Оливер назвал Си «жутким дядей, который держит в своем подвале 800 тысяч человек». Он также высмеял схожесть председателя с мультипликационным персонажем Винни Пухом, изображение которого также подвержено цензуре в китайском сегменте интернета.



Как отмечает govoritmoskva.ru, HBO стало очередным западным СМИ, которое заблокировано в КНР. В настоящее время в стране по той или иной причине недоступны сайты New York Times, Bloomberg, Reuters, а также популярные соцсети Facebook, Twitter и другие.