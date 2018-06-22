Писательница Людмила Улицкая считает, что Россия отстает от Европы на 150 лет

10:50 | 26.06.2018

Российская писательница Людмила Улицкая рассказала о том, что Россия отстает от Европы. Ее интервью каналу «112 Украина» опубликовано на YouTube. Отвечая на вопрос, «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе.



«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница догоняния — она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах», — заявила Улицкая. Она подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию, передает lenta.ru.



По ее словам, для того, чтобы России догнать европейский уровень развития, необходимо повышать уровень образования и культуры.