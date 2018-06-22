В 1/8 финала чемпионата мира — 2018 Россия сыграет с Испанией

10:45 | 26.06.2018

Сборная России по футболу узнала соперника в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт». За выход в четвертьфинал россияне поборются с экс-чемпионами мира — сборной Испанией. Матч пройдёт на стадионе «Лужники» 1 июля.



Сборная Уругвая, ставшая победительницей в группе А, в 1/8 финала сыграет с командой Португалии, которая финишировала на второй строчке в квартете B. Эта встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи 30 июня, отмечает championat.com.