Россия и мир
17:04 | 25.06.2018
Фото: скриншот сайта УФССП по Москве
Это дно. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области устроило праздник в честь дня начала ВОВ
Новость под таким заголовком опубликована, точнее была опубликована, на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве 22 июня 2018 года. Позже новость была удалена из новостной ленты, однако осталась на сервере ведомства, как и остался осадок от этой новости, точнее даже не осадок, а понимание того, что это дно!
Ознакомиться с творением пресс-службы ведомства можно здесь.
© «Вечерние Ведомости»
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