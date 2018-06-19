В Франкфурте-на-Майне откроют памятник погибшим в плену гражданам СССР

16:54 | 22.06.2018

Памятник гражданам Советского Союза, умершим в годы Великой Отечественной войны в нацистском плену от голода и нужды, откроют в пятницу, 22 июня, на главном кладбище Франкфурта-на-Майне.



Отмечается, что памятник в форме креста установлен на месте гибели более 600 советских пленных, из которых более 80 являются детьми. Проект мемориала в форме креста подготовили архитекторы из Санкт-Петербурга.



Как сообщается, инициатором установки креста стал настоятель местной православной общины.