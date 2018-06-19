16:49 | 22.06.2018

Путин переназначил Патрушева секретарём Совета безопасности России. «Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.



Патрушев занимает должность секретаря Совбеза с мая 2008 года. До этого он являлся директором ФСБ России, отмечает iz.ru.