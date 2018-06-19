14 % граждан РФ верят в победу сборной России по футболу на ЧМ-2018

16:46 | 22.06.2018

25 % россиян считают, что сборной России по футболу по силам выйти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в эти дни. 16 % опрошенных верят в выход команды в полуфинал, а 14 % считают, что команда Станислава Черчесова может завоевать Кубок, передает «Р-Спорт». Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



В числе фаворитов ЧМ-2018 остаются команды Бразилии и Германии. Этим сборным победу предрекают соответственно 10 и 8 % россиян.



Напомним, что сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018, одержав победы на групповом этапе над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).