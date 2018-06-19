ВЦИОМ сообщил о снижении рейтингов одобрения деятельности Путина и Медведева

16:37 | 22.06.2018

Рейтинги доверия и одобрения президента, правительства и премьер-министра снизились, показывают данные ВЦИОМ. За неделю уровень одобрения деятельности Путина снизился на 5 % — с 77 до 72 %. Работу Дмитрия Медведева одобряют менее 39 %, тогда как неделей ранее этот показатель составлял почти 42 %. Отмечается, что падение рейтингов происходит на фоне повышения пенсионного возраста, повышения НДС и подорожания бензина.



Как напоминает lenta.ru, 14 июня Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.