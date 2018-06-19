В Лондоне эвакуирован вокзал Чаринг-Кросс после того, как мужчина на путях заявил о бомбе

16:26 | 22.06.2018

В Лондоне правоохранительные органы эвакуировали вокзал Чаринг-Кросс после того, как мужчина заявил о бомбе. Отмечается, что находящийся на путях мужчина сообщил о том, что у него бомба. После этого полицейские эвакуировали, а затем закрыли вокзал, передает gazeta.ru. Мужчина был задержан. Как уточняется, из-за инцидента никто не пострадал.