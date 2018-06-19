Валентин Юмашев стал советником Путина на общественных началах

16:05 | 22.06.2018

Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 22 июня.



60-летний Валентин Юмашев — зять первого президента России Бориса Ельцина (женат на его дочери Татьяне Дьяченко). В 1996 году он был членом предвыборного штаба Ельцина, после выборов был назначен советником главы государства по вопросам взаимодействия со СМИ.