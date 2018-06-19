В МИД Ирана заявили о готовности выйти из ядерной сделки в ближайшее время

15:54 | 22.06.2018

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что страна может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе в ближайшее время. Об этом сообщает Tasnim. По словам замглавы иранского МИД, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится «при смерти». Аракчи отметил, что санкции и иранская ядерная сделка несовместимы.



«Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и может привести нас к достижению общего решения по сохранению сделки», — приводит агентство Tasnim слова Аракчи. Он заметил, что иранская сторона все еще надеется на то, что предложение Европы будет приемлемым для Тегерана.