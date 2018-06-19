В США призвали ФИФА дополнительно проверить российских футболистов на допинг

15:47 | 22.06.2018

В США призвали проверить сборную России на допинг после побед на ЧМ. С такой инициативой выступил глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, передаёт газета The Telegraph.



«Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», — заключил руководитель организации Трэвис Тайгарт. При этом он уточнил, что особенно важно организовать проверку в отношении России, которая ранее неоднократно обвинялась в применении допинга на Олимпийских играх в 2014 году.



В нынешнем мировом первенстве наша команда провела два матча: 14 июня она обыграла Саудовскую Аравию (5:0), а 19-го числа — сборную Египта (3:1).