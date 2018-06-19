«Украинский народный трибунал» в Луганске приговорил Порошенко к пожизненному заключению

15:43 | 22.06.2018

Участники «Украинского народного трибунала» в Луганске приговорили президента Украины Петра Порошенко и ряд украинских политиков к пожизненному заключению за преступления против мирного населения в Донбассе, передает «Интерфакс».



Заседание прошло на Театральной площади в Луганске. Все материалы передадут в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения, заявили судьи. Уточнялось, что слушания проводятся по законодательству Украины, а все судьи — украинские граждане, сообщает РИА «Новости».



Кроме Порошенко, к пожизненному лишению свободы были приговорены глава украинского МВД Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также бывший премьер Арсений Яценюк и нынешний глава правительства Владимир Гройсман.