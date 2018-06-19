11:51 | 22.06.2018

Президент США Дональд Трамп объяснил, что может значить надпись на куртке его жены Мелании. Об этом он написал у себя в Twitter. «Надпись "Меня это действительно не волнует. А вас?" на спине куртки Мелании относится к фейковым новостям. Мелания знает, насколько они нечестные, и ее это действительно больше не волнует!» — заявил Трамп, передает lenta.ru.



Как напоминает gazeta.ru, ранее первую леди США Меланию Трамп раскритиковали за надпись на куртке, в которой она вылетела в штат Техас на границу с Мексикой. Первая леди США отправилась в Техас в куртке с надписью: «I really don`t care. Do U?» («Меня это вообще не трогает. А вас?»).