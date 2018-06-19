Рэпер Face заявил, что уходит в армию

11:46 | 22.06.2018

Рэпер Иван Дремин, известный под псевдонимом Face, заявил, что уходит в армию. «Ухожу в армию, увидимся через год», — написал он в Twitter. Позже в сети появилась фотография, предположительно, заседания призывной комиссии в военкомате.



В октябре прошлого года в интервью Юрию Дудю Дрёмин заявлял, что не идёт в армию, потому что не хочет. «Просто меня никто не ищет, и я никого не ищу… Всё хорошо», — говорил рэпер, отмечая, что военного билета у него нет.