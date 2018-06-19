Игроки сборной Аргентины попросили сменить тренера перед матчем с Нигерией

11:42 | 22.06.2018

Игроки сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Нигерии. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias со ссылкой на источник в Ассоциации футбола Аргентины (AFA).



«Футболисты не хотят, чтобы Сампаоли руководил ими в последнем матче с Нигерией», — сказал источник в Ассоциации футбола Аргентины.



Как напоминает «Советский спорт», в 1-м туре группового этапа сборная Аргентины разошлась миром с командой Исландии (1:1), а накануне проиграла сборной Хорватии со счетом 0:3. Матч с командой Нигерии аргентинцы проведут 26 июня в Санкт-Петербурге.