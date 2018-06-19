Украина ввела санкции против российских парламентских партий

11:34 | 22.06.2018

Украина расширила список лиц, в отношении которых действуют санкции. Новый перечень опубликован на сайте президента Петра Порошенко.



Согласно документу, под санкции попали политические партии, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», Демократическая партия России, «Патриоты России» и Аграрная партия России. Киев также ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателя Эллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма, передает РБК. Кроме того, в черный список попали бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Всего список увеличился на 30 российских юридических и 11 физических лиц.