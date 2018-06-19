ЦБ РФ отозвал лицензию у «Мосуралбанка»

11:27 | 22.06.2018

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Москва), говорится в сообщении регулятора, сообщает «Интерфакс». Действие лицензии прекращается с 22 июня. По величине активов на 1 июня «Мосуралбанк» занимал 269-е место в банковской системе России.