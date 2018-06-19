Глава МИД Литвы заявил о провале «бойкота» чемпионата мира по футболу в России

11:23 | 22.06.2018

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о провале «бойкота» чемпионата мира по футболу в России, о котором ранее заявляли политики ряда стран. «Вам судить, но, по-моему, это не очень чувствуется», — сказал дипломат в эфире «112 Украина».

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.