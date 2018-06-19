Египетская футбольная ассоциация обжалует судейство в игре с Россией

11:11 | 22.06.2018

Египетская футбольная ассоциация обжалует в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча с российской сборной на чемпионате мира, сообщает издание FilGoal.



«Арбитр принял ряд несправедливых решений. Он не использовал систему VAR, когда Маруан Мохсен упал в штрафной — там был явный пенальти. Кроме того, при первом пропущенном голе Ахмед Фатхи получил очевидный толчок. Мы используем свое право подать жалобу и потребуем соответствующего расследования», — сказал президент Федерации футбола Египта Хани Абу-Рида.



Напомним, подопечные Эктора Купера потерпели поражение от россиян со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в плей-офф мундиаля.