Грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе пояснил свои слова о ненависти к СССР

11:06 | 22.06.2018

Грузинский актёр, сценарист и кинорежиссёр Вахтанг Кикабидзе объяснил свои слова о том, что он радовался распаду СССР. «Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР?» — пояснил свою позицию Кикабидзе. Также артист отказался благодарить Советский Союз за собственные достижения, отметив, что это заслуга не советского государства, а его самого, передает gazeta.ru.



Ранее в интервью Deutsche Welle грузинский артист заявил, что ненавидел СССР и был рад его распаду, хотя «такую огромную махину трудно было развалить». По его мнению, Россия идет по тому же пути.