Болельщика сборной Аргентины наказали за оскорбление россиянки

11:00 | 22.06.2018

Аргентинский болельщик лишился права на дальнейшее посещение матчей ЧМ-2018 по футболу в России за недостойное поведение и оскорбление россиянки, сообщила министр безопасности южноамериканской страны Патрисия Буллрич, передает «Р-Спорт».



Как отмечает gazeta.ru, фанат выложил видео в своих аккаунтах в социальных сетях, на котором просит молодую россиянку, которая не знает испанского языка, произнести несколько фраз неприличного содержания.



«Сексистское и неуважительное поведение. После того, как российские власти рассмотрели наше обращение, Фернандо Пенови, который использовал молодую россиянку для этих сальностей, не сможет больше войти на стадион», — сообщила Буллрич в своем «Твиттере».