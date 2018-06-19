Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны

10:55 | 22.06.2018

Министерство обороны России к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовало рассекреченные архивные документы, рассказывающие о первых днях сражения. В их числе первые директивы, приказы, наградные листы и трофейная немецкая карта с планом «Барбаросса». Уточняется, что архивные документы были оцифрованы и до этого не были опубликованы.



В ведомстве отметили, что обнародованные документы позволят «поставить заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивают многие ее лживые мифы, становятся важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи».