Путин и Порошенко провели телефонный разговор

17:02 | 21.06.2018

Украинский лидер Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы Украины.



Порошенко в этом разговоре, в частности, призвал освободить «украинских заложников» и позволить украинскому омбудсмену встретиться с режиссером Олегом Сенцовым, передает РБК. Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.



Со своей стороны, пресс-секретарь Путина Песков подтвердил факт телефонного разговора президентов РФ и Украины.