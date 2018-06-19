МЧС объявило экстренное предупреждение из-за сильной жары

16:58 | 21.06.2018

В пятницу-субботу в Москву придет сильная жара, температура воздуха поднимется выше +30 градусов, предупреждает столичное управление МЧС, ссылаясь на прогноз Росгидромета. В ведомстве призвали соблюдать осторожность и избегать перегрева на солнце. Также горожанам рекомендовали носить одежду светлых тонов, головной убор, и пить больше воды.