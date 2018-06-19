Глава Минфина Силуанов заявил, что в 2019 году пенсии проиндексируют на 7 %

16:33 | 21.06.2018

В 2019 году пенсии будут проиндексированы на 7 %. Об этом сообщил на заседании в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов. «Основная наша задача, которую мы ставим при подготовке пенсионных изменений, — увеличение пенсий пенсионеров. Наша задача в следующем году — увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в месяц. Это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент РФ Владимир Путин в послании и в своем указе», — подчеркнул Силуанов. При этом он напомнил, что раньше пенсии индексировались на уровне инфляции предыдущего года. В этом году ожидается инфляция в три процента.