В Кремле подтвердили, что советник Дональда Трампа приедет в Россию

16:08 | 21.06.2018

Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию, сообщает РИА «Новости». «Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока всё, что мы можем сказать», — прокомментировал он.