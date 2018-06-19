Дональд Трамп запретил разлучать семьи нелегальных иммигрантов при задержании

12:57 | 21.06.2018

Президент США Дональд Трамп в среду, 20 июня, подписал указ, согласно которому практика разлучения на границе семей мигрантов запрещается. Об этом рассказал CNN. «У нас будут сильные, очень сильные границы, но мы собираемся сохранить семьи вместе», — приводит The Hill слова Трампа. Он добавил, что политика «нулевой терпимости» будет продолжена по отношению к тем, кто нелегально пересекает американские границы.