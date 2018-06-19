Александр Овечкин в седьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

12:42 | 21.06.2018

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ по итогам минувшего сезона.



Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили приз «Морис Ришар Трофи», как лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Российский хоккеист в минувшем сезоне в 82 матчах «регулярки» забросил 49 шайб. Овечкин в седьмой раз за карьеру стал обладателем «Морис Ришар Трофи», передает sportbox.ru.



Напомним, Овечкин в завершившемся сезоне также впервые за карьеру выиграл Кубок Стэнли.