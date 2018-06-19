12:37 | 21.06.2018

Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что был рад распаду Советского Союза. «Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню», — сказал он в интервью Deutsche Welle. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР. Актер, который не приезжал в Россию со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, заявил, что готов приехать в нашу страну, если Путин и Медведев уйдут из политики, отмечает «Эхо Москвы».