Премьер-министр Медведев провел совещание по изменениям в пенсионном законодательстве

12:24 | 21.06.2018

Премьер-министр Медведев встретился с руководством Госдумы, партии «Единая Россия», представителями финансово-экономического и социального блоков правительства, а также администрации президента для обсуждения пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.



На прошлой неделе власти РФ предложили повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года, напоминает РИА «Новости».