Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал уничтожить ракетный полигон Сохэ

12:19 | 21.06.2018

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом выразил обязательство уничтожить испытательный полигон Сохэ в провинции Пхенан-Пукто, сообщает CBS со ссылкой на источники. Когда именно Ким Чен Ын собирается исполнить свое намерение, не уточняется.



Как отмечает CBS, КНДР использует полигон Сохэ для испытаний жидкотопливных ракетных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По данным экспертов, именно там была создана межконтинентальная ракета Hwasong-15, которая может долететь до берегов США.