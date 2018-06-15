Власти Китая считают, что торговая война с США нанесет ущерб всему миру

16:52 | 19.06.2018

Развязывание торговой войны между США и Китаем, а также нарушение американской стороной рыночных правил наносят ущерб всему миру. Об этом предупредило министерство коммерции КНР, комментируя намерения Вашингтона ввести новые пошлины на китайские товары, передает iz.ru.



Как напоминает РИА Новости, ранее Дональд Трамп поручил составить список китайских товаров на сумму 200 млрд долларов для возможного введения в их отношении дополнительных 10-процентных пошлин, если Пекин продолжит поднимать пошлины на продукцию из США.