В результате стрельбы в шведском городе Мальме погибли три человека

16:33 | 19.06.2018

Три человека скончались и еще трое получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Мальме, сообщил во вторник глава местной полиции Стефан Синтеус. Подробности инцидента пока практически неизвестны, но в местной полиции заверили, что происшествие не связано с терроризмом.



Глава полиции Мальме отметил, что жертвы и пострадавшие были молодыми людьми. По его словам, они «имели отношение к местной преступной группировке и были известны полиции», отмечает «Интерфакс».