Алексей Навальный анонсировал акции протеста против пенсионной реформы в 20 городах страны

16:27 | 19.06.2018

Политик Алексей Навальный сообщил, что его сторонники подали заявки на акции против повышения пенсионного возраста 1 июля в 20 городах страны. «Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста», - написал Навальный в своем инстаграме, передает «Интерфакс». Митинги состоятся в тех городах, где не проходят матчи ЧМ-2018.



Как сказал Навальный на своем канале в YouTube, подобная реформа – это ограбление десятков миллионов россиян.