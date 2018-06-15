В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения митингующих с полицией

16:22 | 19.06.2018

В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицией и протестующими ветеранами Афганистана, шахтерами, ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Сообщается, что пострадали несколько сотрудников силовых структур. По данным правоохранительных органов, у здания Верховной рады находится до 1,5 тысячи протестующих и 500 полицейских.



Митингующие требуют отменить монетизацию льгот на проезд, повысить компенсации ветеранам-инвалидам до 6–8 прожиточных минимумов и выделить более 6 млрд гривен на развитие угольной промышленности, отмечает УНИАН.