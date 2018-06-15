Сенат конгресса США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35

11:44 | 19.06.2018

Сенат конгресса США принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, в котором содержится поправка о запрете на поставки Турции истребителей F-35, передает iz.ru.



Союзники Турции по НАТО обеспокоены намерением Анкары закупить российские зенитные ракетные системы С-400. Турецкие власти объясняли, что пошли на такой шаг в связи со срочной необходимостью.



Россия и Турция подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф» в декабре 2017 года. Это оружейное соглашение стало крупнейшим в истории двух стран. Поставки планируется начать в марте 2020 года.