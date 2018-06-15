Дональд Трамп заявил, что США не станут лагерем для беженцев

11:40 | 19.06.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы США стали лагерем для беженцев и незаконных мигрантов. «США не будут лагерем для мигрантов, и мы не будем центром для передержки беженцев! Этого не будет! Посмотрите, что происходит в Европе и других местах, мы не допустим этого здесь, не под моим руководством», — заверил Трамп.



Трамп также призвал к проведению реформы в этой сфере. Ранее он раскритиковал власти европейских государств за неправильную, по его мнению, миграционную политику.