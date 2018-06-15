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Россия и мир


17:04 | 18.06.2018

Поезд насмерть сбил трёх человек на юге Лондона

Британская полиция инициировала расследование по факту гибели трех человек, которые, вероятно, попали под колеса пригородного поезда близ района Брикстон на юге Лондона. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на местную транспортную службу. Пешеходы по неизвестным причинам оказались на железнодорожных путях недалеко от станции Loughborough Junction.

Сотрудник местной транспортной службы Гэри Ричардсон заявил, что по факту случившегося организовано расследование. «Мы усиленно работаем над тем, чтобы понять, что произошло и как именно эти три человека погибли на железнодорожных путях. В настоящее время мы не можем точно объяснить, как произошла их гибель, и проводим несколько срочных допросов», — цитирует его издание The Guardian.

© «Вечерние Ведомости»

 


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