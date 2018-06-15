Песков призвал не обращаться к Путину по пенсионной реформе раньше времени

16:53 | 18.06.2018

Путин не принимает участия в обсуждении пенсионной реформы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Песков, передает РБК. Он подчеркнул, что вся работа по данной реформе проходит в правительстве и Госдуме. Пресс-секретарь добавил, что пока преждевременно обращаться к президенту по вопросу повышения пенсионного возраста.



16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году, напоминает «Интерфакс».