Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 349

16:45 | 18.06.2018

Число пострадавших при землетрясении в префектурах Осака и Хиого возросло до 349 человек. Об этом сообщает телеканал NHK. Также сообщается о трех погибших, в числе которых 9-летняя девочка и двое мужчин.



Как отмечает РБК, землетрясение затронуло префектуры Осака, Хиого, Киото, Сига, Нара и Миэ. В Осаке и в других городах были значительно разрушены здания, дороги, возникли паводки, часть дорог затопило. В префектуре Осака также произошли многочисленные пожары. В связи с чрезвычайной ситуацией работа местных аэропортов, междугородных поездов и заводов была временно приостановлена.