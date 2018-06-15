Сотрудники зоопарка во Флориде поймали сбежавшего слона Майкла Джексона

16:40 | 18.06.2018

В США сотрудники зоопарка штата Флорида вернули в зоопарк сбежавшего накануне слона, который ранее жил на ранчо певца Майкла Джексона «Неверленд». Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.



Сам инцидент сотрудники зоопарка объяснили так: «Али, наш милый слон… прошел через ворота, которые случайно оказались открыты, и оказался во дворе… Гости не подвергались никакой опасности… Хранители вернули слона в вольер в течение 20 минут». В результате инцидента никто не пострадал.



Али перевезли в зоопарк с ранчо поп-певца «Неверленд» в 1997 году.