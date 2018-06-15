Глава Audi Руперт Штадлер задержан по делу о «дизельном скандале»

14:45 | 18.06.2018

Правоохранительные органы ФРГ 18 июня задержали главу автоконцерна Audi AG Руперта Штадлера в связи с так называемым дизельным скандалом, сообщил официальный представитель Volkswagen Group.



Audi входит в группу Volkswagen, которая оказалась в центре громкого скандала после того, как выяснилось, что производитель долгое время специально занижал показатели выбросов выхлопных газов у своих дизельных автомобилей, чтобы обойти экологические требования, передает НТВ.



13 июня стало известно, что концерн Volkswagen оштрафовали в размере €1 млрд. Компания признала вину и не стала подавать апелляцию. В Volkswagen надеются, что выплата штрафа «будет иметь позитивный эффект для разбирательств, которые продолжаются в других европейских странах», передает iz.ru.