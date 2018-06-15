На севере Польши в результате ДТП с туристическим автобусом погибли два человека

14:39 | 18.06.2018

На севере Польши произошла авария с участием туристического автобуса, погибли два человека, еще 16 пострадали. Об этом сообщает агентство PAP. Согласно имеющейся информации, туристический автобус с 50 пассажирами выехал на встречную полосу, а затем съехал в кювет. В настоящее время движение на месте аварии ограничено, там работают сотрудники экстренных служб. В генконсульстве России в Гданьске сообщили РБК, что среди пострадавших россиян нет.