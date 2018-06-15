Пермский футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование

14:28 | 18.06.2018

Футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. Об этом заявил владелец пермского клуба Геннадий Шилов.



«"Амкар" не будет заявляться в ПФЛ. Финансирования нет. Какой смысл копить долги? Спрос на футболистов "Амкара" есть», — цитирует президента «Амкара» Геннадия Шилова «Спорт-экспресс».



«Амкар» выступал в высшем дивизионе с 2004 года. В минувшем сезоне клуб занял 13-е место в Премьер-лиге, а в переходных матчах за право остаться в РФПЛ клуб по сумме двух встреч победил «Тамбов» (3:0). Судя по всему, теперь место уральцев в высшем дивизионе займет «Анжи», который не смог в переходных матчах победить «Енисей» (4:6).