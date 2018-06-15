Россияне стали больше интересоваться чемпионатом мира по футболу после победы сборной

14:23 | 18.06.2018

Интерес россиян к нынешнему чемпионату мира по футболу после первой победной игры национальной сборной вырос, почти две трети граждан после матча открытия высказали намерение смотреть трансляции игр ЧМ-2018, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает «Р-Спорт».



Отмечается, что до игры с Саудовской Аравией, в которой национальная команда одержала победу со счетом 5:0, матчи собирались смотреть 52 % опрошенных, теперь — 64 %.



Отмечается, что матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в котором российская сборная победила команду Саудовской Аравии, посмотрели 55 % россиян.