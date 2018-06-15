Зять короля Испании прибыл в женскую тюрьму для отбывания наказания

14:12 | 18.06.2018

В Испании Иньяки Урдангарин, который является мужем инфанты Кристины, прибыл в тюрьму, где ему предстоит провести примерно шесть лет. Об этом пишет El Confidencial.



Согласно испанскому законодательству, осужденный, который не находится под стражей, может сам выбрать тюрьму, в которой ему предстоит отбывать наказание. Выбор зятя короля пал на женскую тюрьму Бривева, в которой есть отдельный мужской блок, передает РБК.



Ранее Верховный суд Испании признал родственника короля виновным в коррупции и приговорил к 5 годам и 10 месяцам заключения. По версии следствия, спортивный фонд мужа инфанты Кристины получал контракты по завышенным ценам, а прибыль поступала на личные счета Урдангарина.