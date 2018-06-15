Совет Евросоюза на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

13:57 | 18.06.2018

Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, рассказал 18 июня источник в структурах ЕС. «Санкции по Крыму и Севастополю продлены на год», — сообщил источник.



Ранее в Европарламенте призвали США и ЕС ужесточить санкции против России. В мае в МИД России заявили, что Москва сохраняет за собой право адекватно ответить на новые санкции со стороны Евросоюза, отмечает russian.rt.com.